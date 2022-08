Sylvester Stallone hudflettet Rocky-spin-off med Dolph Lundgren: Nå svarer den svenske Hollywood-stjernen

Dolp Lundgren har kommet på banen i den betente saken mellom Sylvester Stallone og Rocky-produsent Irwin Wrinkler.

I 1976 ble filmen om den middelmådige bokseren Rocky Balboas årets store blockbuster. Den da ukjente Sylvester Stallone skrev manus og spilte tittelkarakteren selv.

Flere filmer fulgte, og i 1985 kom «Rocky IV». Her sto Rocky-karakteren overfor den fryktinngytende russiske bokseren Ivan Drago, spilt av svenske Dolph Lundgren.

Nå ønsker den 91 år gamle Rocky-produsenten Irwin Wrinkler å lage en spin-off om den russiske rollefiguren. Det har fått actionstjernen Stallone (74) til å reagere.

Rocky Balboa med boksehanskene på i filmen fra 1976. Foto: AP/NTB Les mer Lukk

Fremstilte Wrinkler som vampyr

Stallone raste i helgen mot planene om en Drago-film, og hudflettet Winkler på Instagram. Der la han blant annet ut en bildemontasje som så ut til å fremstille Winkler som vampyr i full sving med å suge Rocky tom for blod.

Under bildene skrev den Oscar-nominerte skuespilleren: «Det som antagelig er den mest forhatte, talentløse, avdankede produsenten i Hollywood og hans feige barn har funnet sitt neste måltid ... Drago?».

Innlegget ble slettet mandag kveld, ifølge VG.

Stallone skal ha være dypt frustrert over at han ikke eier rettighetene til «Rocky»-universet selv. I et annet Instagram-innlegg, som også er slettet, skal han ha kritisert Winkler for å planlegge og la sønnene sine arve rettighetene.

Konflikten mellom Irwin og Stallone skal ha startet i 2019, da det ble kjent at produsenten ønsket å utvide Rocky-universet med filmer rettet mot strømmetjenestene. Dette var Stallone, Rocky Balboa selv, en sterk mostander av.

Lundgren har kommet på banen

Siste nytt i saken er at den potensielle hovedrolleinnhaveren i den nye Drago-filmen, Dolph Lundgren (64), har kommet på banen.

Lundgren forklarer i et intervju med Variety at Drago-spin-offen er mye tidligere i planleggingsfasen enn mediene antyder.

– Det er ikke noe ferdig manus, ingen avtaler på plass, ingen regissør, understreker den svenske skuespilleren i intervjuet.

Lundgren, som for øvrig er sammen med nordmannen Emma Nordahl (25), legger til at han har inntrykk av at Stallone skal være involvert enten som produsent eller til og med som skuespiller.

Han forteller videre at han er i kontakt med «Mr. Balboa», og hevder fansen kan slappe av.