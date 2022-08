Tverrpolitisk gruppe senatorer vil gjenopprette retten til abort

Tilhengere av retten til abort demonstrerer i Michigan. Et flertall av amerikanerne er tilhengere av abortrettigheter, og det er også et flertall i Senatet, selv om de aller fleste republikanere er imot abort. Foto: Paul Sancya / AP / NTB

NTB

To demokrater og to republikanere går sammen om et trolig forgjeves forsøk på å gjenopprette retten til abort etter den omstridte høyesterettskjennelsen.

Lovforslaget har ingen sjanse til å bli vedtatt, men er mer et signal til delstatsforsamlinger og til offentligheten om at et flertall i Senatet er for å gjøre rett til abort til lov, selv om de ikke har de 60 stemmene som trengs for å vedta det i Senatet, som er delt 50-50 mellom de to partiene.

– Vi tenker fortsatt at det er nyttig å vise at det er et tverrpolitisk flertall som ønsker å gjøre Roe vs. Wade til lov, selv om lovforslaget ikke får nok stemmer, sa demokraten Tim Kaine, som la det fram.

Forslaget støttes også av demokraten Kyrsten Sinema og republikanerne Susan Collins og Lisa Murkowski. Ingen andre republikanere har sagt de ville støtte det.

Lovforslaget ville forby de fleste delstatsbestemmelser som hindrer abort innen rundt 24 uker, som er når et foster normalt er levedyktig.

Loven ville også garantere tilgang på prevensjon, en sak som ble aktuell etter at høyesterettsdommer Clarence Thomas antydet at det neste høyesterett kan komme til å se på, kunne være retten til prevensjon og andre rettigheter.

Ved å omgjøre Roe vs. Wade overlot høyesterett til delstatene å innføre strengere abortregulering, inkludert totalforbud, som hittil var grunnlovsstridig.

Det ventes at vel 20 delstater innfører forbud. Allerede er slike forbud innført i flere republikansk-styrte delstater, mens stater som styres av demokratene, fortsetter å garantere retten til abort.