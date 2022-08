Biden bekrefter at al-Qaida-leder Zawahri er drept i droneangrep

NTB

President Joe Biden bekreftet mandag kveld at al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahri ble drept i et droneangrep i Kabul.

– Rettferdigheten har skjedd fyldest, og denne terroristlederen lever ikke mer, sa Biden i en TV-sendt tale fra Det hvite hus mandag kveld.

Han sa han i forrige uke ga ordre om operasjonen og at det ikke var sivile ofre.

Han sa også at han håpet al-Zawahris død ville være en trøst for familiene til dem som ble drept i 11. september-angrepet, som al-Zawahri var anklaget for å stå bak.

Aksjonen er en betydelig politisk seier for Biden, elleve måneder etter den kaotiske tilbaketrekningen fra Kabul og i forkant av et avgjørende mellomvalg.

Vellykket droneangrep

En høytstående embetsmann sa tidligere mandag at det var gjennomført et vellykket droneangrep i helgen av CIA mot et viktig al-Qaida-mål i Afghanistan.

Både nyhetsbyrået AP og flere andre medier som CNN, Politico, Washington Post og New York Times skrev etter hvert at det var al-Zawahri som var målet, og at han ble drept i operasjonen.

Det hvite hus drøyde med å kunngjøre at al-Zawahri var død til de hadde fått det endelig bekreftet av CIA-medarbeidere på bakken i Kabul.

Taliban bekrefter

Taliban bekrefter overfor Reuters at en bolig i Kabul ble utsatt for et droneangrep, men fordømte angrepet og kalte det et brudd på internasjonale forpliktelser.

USA på sin side sier at al-Zawahris tilstedeværelse i Kabul var en klar krenkelse av avtalen mellom Taliban og USA i 2020 som banet veien for den amerikanske tilbaketrekningen i fjor.

En amerikansk tjenestemann sa at al-Zawahri ble drept av to Hellfire-raketter avfyrt av en drone mot balkongen til et hus i sentrum av Kabul tidlig søndag morgen, og at det ikke hadde vært noen amerikanere på bakken i forbindelse med angrepet.

Huset som ble angrepet, var eid av en medarbeider av Taliban-toppen Sirajuddin Haqqani, ifølge etterretningskilder.

Oppdaget tidligere i år

Det var tidligere i år at USA oppdaget at al-Zawahris kone, datter og datterens barn var flyttet til Kabul. Senere ble det konstatert at han selv også bodde i huset.

Han forlot aldri sikkerheten i huset, men han ble ofte observert på balkongen, der han gjerne oppholdt seg lenge av gangen. Tjenestemannen sier at Taliban må ha visst at al-Zawahri var i Kabul.

Familien var et annet sted i huset da han ble drept.

Gjennom helgen benektet Taliban at det hadde vært et droneangrep, og sa bare at en rakett hadde rammet et tomt hus.

Angrepet er det første amerikanske avstandsangrepet mot Afghanistan siden tilbaketrekningen fra landet i august i fjor.

Tok over etter bin Laden

Den egyptiske legen al-Zawahri tok over ledelsen av al-Qaida etter at Osama bin Laden ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011.

Før det var han regnet som al-Qaidas ideolog, og han var bin Ladens personlige lege. Han er anklaget for å ha vært hjernen bak 11. september-angrepene på tvillingtårnene i New York og Pentagon i 2001, da nesten 3.000 sivile ble drept.

Siden 2001 har han vært etterlyst, og USA utlovte en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger som kunne føre til at han ble tatt eller drept.

Det har flere ganger de siste årene sirkulert rykter om at han var død, men en video i april der han hyllet en indisk kvinne som nektet å ta av seg hijaben, var det første beviset på lenge på at han var i live.