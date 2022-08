Tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen: – Vi må sørge for at Ukraina vinner

Haakon Bruun-Hanssen mener at vi i etterpåklokskapens klare lys burde sett det, og ikke være overrasket over angrepet på Ukraina, 24. februar. Foto: NTB

Haakon Bruun-Hanssen åpner opp om sine refleksjoner rundt krigen i Ukraina. Den tidligere forsvarssjefen er ikke særlig imponert over verken Joe Biden eller de allierte i Nato.

Haakon Bruun-Hanssen, Norges forsvarssjef fra 2013 til 2020, understreker at det er viktig for Vesten at Ukraina vinner krigen, i et nytt intervju med Forsvarets forum.

Den pensjonerte admiralen forklarer at et svekket Ukraina kan gi Russland blod på tann. Dermed kan Putin være fristet til å foreta lignende militære angrep på andre nasjoner som ligger tett på Russlands grense, uten at Nato griper inn, ifølge Bruun-Hanssen.

– Hvis vi ikke er veldig tydelige på at det er ingen gevinst å hente for Russland ved militær maktbruk, så vil vi snarere tvert imot bidra til at denne måten å bruke makt på, og som da gir Russland den gevinsten det ønsker å få. Derfor må vi sørge for at Ukraina vinner kampen mot Russland, selv om det kan bli tidkrevende, slår admiralen fast overfor Forsvarets forum.

Norge advarte Nato

Bruun-Hanssen forteller videre at Norge advarte Nato om den økende russiske trusselen under hans tid som forsvarsjef. Samtidig var andre nasjoner uoppmerksomme på det som skjedde i Øst-Europa og det som foregikk innad i Russland.

Den pensjonerte admiralen trekker frem krigen i Tsjetsjenia fra 2000 til 2003 og krigen i Georgia i 2008 som eksempler. Her hevder Bruun-Hanssen det burde stått stadig klarere for Nato at militærmakten i Russland ble bygd opp for å brukes.

– Om vi går tilbake i historien og tar frem alle uttalelsene som Putin kom med, så burde man ha forstått at Putin aldri ville akseptere en ukrainsk kobling til Vesten. Det var for nært Russland og for nært den måten russerne tenker på, og målsetningen om at man til enhver tid skal ha en buffersone mot Vesten. Presidenten og de russiske generalene stoler ikke på Vesten, utdyper admiralen til Forsvarets forum.

Ikke imponert over Biden

Bruun-Hanssen er heller ikke nevneverdig imponert over en rekke fagfolk på den internasjonale politiske scenen, deriblant Joe Biden.

Biden burde ikke ha forsikret verden om at USA ikke ville bruke militær makt i Ukraina, ifølge admiralen.

Han mener en slik uttalelse kunne blitt oppfattet av russerne som en garanti for at ingen vil blande seg inn om de foretok seg noe.

Likevel er den pensjonerte forsvarssjefen tydelig på at både Nato og russerne i bunn og grunn er rasjonelle. Ifølge ham ligger det ikke noe rasjonelt bak en potensiell krig mellom de to supermaktene, Russland og USA.