Apekoppesmittet pasient døde på sykehus i Peru

NTB

Peru har registrert sitt første dødsfall blant over 300 personer i landet som har fått påvist apekopper. Pasienten hadde flere sykdommer.

Personen som døde, hadde «svekket helse etter å ha avsluttet behandling for hiv/aids», opplyser direktør Eduardo Farfan ved sykehuset Dos de Mayo mandag. 45-åringen «kom til sykehus i alvorlig tilstand med apekopper», ifølge Farfan, som sier han døde av blodforgiftning som følge av et svekket immunsystem.

Fra før er fire dødsfall knyttet til apekopper-viruset utenfor Afrika.

I helgen ble det kjent at to personer døde i Spania etter å ha blitt smittet av apekopper. Mandag opplyste helsemyndighetene i India at en 22-åring som døde i Kerala nylig, testet positivt for apekopper. Det er uklart om virussykdommen var dødsårsaken.

Også Brasil har rapportert ett apekopperelatert dødsfall.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det påvist over 18.000 tilfeller av apekopper utenfor Afrika siden starten av mai, de fleste i Europa.