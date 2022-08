Gazprom har økt eksporten til Kina

NTB

Gazprom økte i årets sju første måneder eksporten av gass til Kina med 61 prosent, opplyser det russiske selskapet.

Gazprom har kuttet leveransene til Europa siden invasjonen av Ukraina. Den økte eksporten til Kina via rørledningen Power of Siberia har ikke kunnet gjøre opp for dette bortfallet.

Gazproms samlede produksjon falt i årets første sju måneder med 12 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Etterspørselen etter gass i Russland har ifølge selskapet falt med 2 prosent, mens etterspørselen fra utlandet har falt med 34,7 prosent.