Håp og lettelse etter at korneksporten fra Ukraina er gjenopptatt

NTB

Nytt håp til millioner av mennesker som trues av matmangel i verden. Slik beskriver FN skipet som har lagt fra kai i Odesa i Ukraina med mais i lasten.

Lasteskipet Razoni har 26.000 tonn med mais i lasset og er nå på vei til Istanbul i Tyrkia. Der skal lasten sjekkes før skipet etter planen fortsetter til Tripoli i Libanon.

– Ukraina og dets partnere har i dag tatt en nytt steg i å forhindre hungersnød i verden, sa landets infrastrukturministeren Oleksandr Kubrakov i en kommentar mandag.

Miner i Svartehavet

Ukraina er en av verdens største korneksportører, men Russlands invasjon av landet i februar resulterte i full stans. Det ukrainske forsvaret minela farvannet utenfor landets havner for å hindre russisk landgang, og russiske marinefartøy har blokkert Svartehavet for å hindre våpenforsendelser til Ukraina.

Rundt 20 millioner tonn korn fra fjorårets sesong ligger nå på lagre i Ukraina, noe som har bidratt til økte matpriser verden over. Det har særlig rammet land i Afrika, Asia og Midtøsten der millioner av mennesker lever på sultegrensen.

Nytt håp

FNs generalsekretær António Guterres gleder over nyheten om at det første skipet med korn i lasten har lagt fra kai i Ukraina.

– Det har vært en lang vei å gå siden jeg i slutten av april la fram et forslag til Russlands og Ukrainas ledere, heter det i en kommentar fra Guterres.

Korneksporten gir nytt håp til millioner av mennesker verden rundt som er avhengige av korn fra Ukraina, påpeker han.

Viktig skritt

Guterres takker Tyrkia for å ha bidratt til avtalen som ble inngått 22. juli, og det samme gjør utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Skipslasten med mais som i dag gikk fra Odesa er et viktig første skritt for å redusere global matmangel. Ukraina er en pålitelig partner. Vi takker FN og Tyrkia for innsatsen med å tilrettelegge for transporten. Det er avgjørende at avtalen blir respektert og gjennomført framover, sier Huitfeldt.

– Jeg takker vår alliert Tyrkia for deres sentrale rolle, skrev Stoltenberg på Twitter.

– NATO-allierte støtter sterkt full implementering av avtalen for å lette den globale matkrisen forårsaket av Russlands krig i Ukraina, la han til.

Skal inspiseres

Ifølge avtalen som er inngått, skal lasteskip med korn fra ukrainske havner få fri passasje gjennom en avtalt korridor i Svartehavet mot at en gruppe med representanter fra Ukraina, Russland, Tyrkia og FN får inspisere lasten før de seiler ut gjennom Bosporosstredet.

Tomme lasteskip som returnerer til Ukraina, skal dessuten kontrolleres for å sikre at de ikke har våpen i lasten.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu hyller også avtalen og skriver på Twitter at han håper at den vil bli respektert «og lede til våpenhvile og varig fred» i Ukraina.

Russland håper også at avtalen vil bli overholdt, sier en talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

– Vi håper at alle parter holder avtalen og at mekanismene vil fungere effektivt, sier Dmitrij Peskov til det russiske nyhetsbyrået Interfax.