Sri Lanka trygler om hjelp til sultende barn – Huitfeldt er bekymret

NTB

I Sri Lanka øker andelen barn som sulter, og landet ber om umiddelbar hjelp til å skaffe mat til befolkningen.

– Jeg er bekymret over mat- og ernæringskrisen vi nå ser på Sri Lanka. Den vanskelige humanitære situasjonen rammer særlig kvinner og barn. Norge bidrar nå med 13 millioner til de akutte behovene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er bekymret over mat- og ernæringskrisen på Sri Lanka.

Landet er i dyp økonomisk krise. Det har ført til at ni av ti innbyggere er avhengig av krisehjelp fra staten. Mandag kom landet med en innstendig forespørsel om donasjoner fra private for å kunne gi mat til flere hundre tusen barn.

– Den norske støtten går til å møte akutte behov for mat, ernæring og beskyttelse på Sri Lanka. Støtten går gjennom FN til arbeid med matsikkerhet og beskyttelse, sier Huitfeldt.

Hardt rammet på flere områder

FN frykter at situasjonen vil utvikle seg til en fullskala humanitær krise som følge av feilslåtte avlinger, og den økonomiske og politiske krisen i landet.

Den srilankiske befolkningen er hardt rammet av skyhøy prisstigning på basisvarer som ris og hvete, og mangel på drivstoff og medisiner. I tillegg gjør drivstoffmangelen at mat ikke kommer fram til markedene.

Stor gjeld, nektes lån

Fredag kunngjorde Verdensbanken at de ikke vil gi Sri Lanka nye lån og påpekte at landet allerede har 1,5 milliarder kroner i eksisterende lån for å finansiere akutte behov for medisiner, gass til matlaging og skolemat.

I april hadde landet en gjeld på rundt 500 milliarder kroner. Sri Lanka er foreløpig i samtaler med Det internasjonale pengefondet (IMF) om lån, men den prosessen kan ta flere måneder.