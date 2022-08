Putin utpeker ny øverstkommanderende i Ukraina: Viktor Goremykin

Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en ny øverstkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina i håp om fremgang på slagmarken.

Putin gjør nye endringer i den øverste militære ledelsen og har utnevnt general Viktor Goremykin (63) til sjef for de russiske styrkene i Ukraina.

Den siste omrokeringen kommer fem måneder etter Putin ga ordre om å angripe Ukraina med mer enn 100.000 soldater støttet av fly, tanks, marine og raketter.

Utnevnelsen er offentliggjort via Russlands offisielle portal for juridisk informasjon, ifølge Odessa-journal.com og euroeweeklynews.com.

Det Putin trodde skulle bli en rask lynoffensiv og maktovertakelse, viste seg raskt å bli en politisk og militær hengemyr.

Ifølge ukrainsk etterretning skal titusenvis av russiske soldater allerede ha falt på slagmarken. Vestlig etterretning er mer nøkterne, men anslår de russiske tapene til 15.000 døde soldater. I tillegg kommer et høyt antall skadde.

Russland sliter i Øst-Ukraina



Etter at russerne mislyktes i angrepet mot Kyiv i krigens innledende fase, ble de russiske styrkene omgruppert og satt inn på østfronten.

Her har russerne gjort gradvise fremskritt, men ifølge vestlig etterretning går fremrykkingen svært sakte.

Etter at Ukraina fikk tilgang til de langtrekkende artillerisystemet HIMARS har russerne fått trøbbel med forsyningslinjene. Ukrainske styrker angriper nå langt bak fiendens linjer, og tapene er store på begge sider.

Blir viseforsvarsminister

Viktor Goremykin, tidligere sjef for det russiske forsvarsdepartementets hovedpersonelldirektorat (MPD). Foto: Det russiske forsvarsdepartementet Les mer Lukk

Det er i denne fastlåste situasjonen Vladimir Putin nå tar grep og bytter ut ledelsen i krigen mot det ukrainske broderfolket.

General Viktor Goremykin er derfor utnevnt til Russlands viseforsvarsminister og leder av det russiske forsvarets viktigste militære og politiske direktorat, skriver Institute or the study of war (ISW).

Kunngjøringen presiserte også at hans nye rolle trådte i kraft umiddelbart på signeringsdagen.

Erstatter oberstgeneral Zhidko

Goremytkin erstatter oberstgeneral Gennady Zhidko. I Moskva jobbet Zhidko med propaganda og mobilisering av hæren, spesielt med sikte på å fremme rekrutteringen av de yngste, ifølge cvvnews.com.

Han hadde tidligere hatt stillingen som nestleder for den russiske militæravdelingen, og leder for Forsvarets viktigste militære og politiske avdeling siden november 2021. Han regnes som president Vladimir Putins høyre hånd.

Får nøkkelrolle i krigen mot Ukraina



«For å utnevne oberstgeneral Viktor Petrovich Goremykin som russisk viseforsvarsminister – leder for det russiske forsvarets viktigste militære og politiske direktorat, avstår han fra sin nåværende stilling», står det i dokumentet.

Goremykin var tidligere sjef for det russiske forsvarsdepartementets hovedpersonelldirektorat (MPD). Han har sittet i hoveddirektoratet for Forsvarsdepartementet i Russland siden 2000 og har vært leder for Hoveddirektoratet siden april 2009.

Goremykin har fått en rekke hedersutmerkelser i det russiske militæret og blant annet blitt tildelt ærestittel, skriver det russisk-statlige nyhetsbyrået TASS.