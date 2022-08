Mer nedbør hemmer redningsarbeid i Kentucky

Arbeidet pågår med å rydde bort restene av et hus fra en bro ved Whiteburg i Kentucky etter storflommen i forrige uke. Foto: Ryan C. Hermens / Lexington Herald-Leader via AP / NTB

NTB

Ny nedbør hemmer redningsarbeidere som går fra dør til dør på leting etter ofre for oversvømmelsene som har rammet den østlige delen av Kentucky.

Noen områder i den fjellrike regionen er fortsatt utilgjengelig etter oversvømmelsene som forvandlet veier til elver, skylte bort broer og feide bort bolighus. Minst 28 mennesker er så langt registrert omkommet.

Dårlig mobildekning i området, som er et av USAs fattigste, bidrar også til å komplisere redningsinnsatsen.

– Dette er en av de mest ødeleggende, dødeligste oversvømmelsene vi har hatt i delstatens historie. Og mens vi prøver å grave oss ut, regner det igjen, sa guvernør Andy Beshear til TV-kanalen NBC.

– Flere titalls broer er ødelagt, noe som gjør det vanskelig å nå fram til folk, å få vann fram til folk. Hele drikkevannsanlegg er ødelagt, og vi jobber hardt for å få dem opp å gå igjen, sa han på en pressekonferanse i Knott County.

37 mennesker er fortsatt savnet etter at regnværet startet onsdag, og Beshear sa det kan ta uker å finne dem. Mange kan ha blitt skylt langt vekk fra sine hjem av flomvannet.

Etter at flomvannet trakk seg tilbake, var gater og veier dekket av et tjukt lag søle, og i den lille byen Hindman lå bygningsrester og annet skrot i hauger langs butikkfasadene. Like ved lå en bil opp ned i et elveleie.

Deler av det østlige Kentucky fikk mellom 200 og 270 millimeter regn på 48 timer i forrige uke, og mer er i vente mandag.