NTB

Minst sju mennesker er såret etter at en mann åpnet ild mot en menneskemengde i sentrum av Orlando i Florida natt til søndag.

Orlandos politisjef Eric D. Smith sier at skytingen skjedde i forbindelse med et slagsmål som startet i 2-tiden natt til søndag.

Tilstanden er stabil for alle de sårede. Smith sier at de ikke vet hvem gjerningsmannen var, men at etterforskningen er i gang.