Vil ta bilder over astronomiske avstander – bøyd romtid kan være nøkkelen

Forskerne peker på sola som verktøy for å ta bilder av eksoplaneter. Foto: Reuters / NTB Les mer Lukk

Forskere ser nærmere på muligheten for å utvikle en linse som kan ta bilder over ekstreme avstander. De mener det er mulig, men at menneskeheten må overkomme store tekniske utfordringer for å klare det.