17-åring drept på elvetur i USA

Etterforskere søker i Apple River i Somerset i Wisconsin etter at en 17-åring ble drept og fire andre ble skadd da en mann knivstakk dem under en elvetur lørdag ettermiddag. Foto: Alex Kormann/Star Tribune/AP/NTB

NTB

En 52 år gammel mann er siktet for drap og grov kroppsskade etter at han skal ha knivstukket fem ungdommer som var på såkalt tubing i en elv i Wisconsin i USA.

En 17 år gammel gutt døde av skadene og fire andre ble kritisk skadd. De ble knivstukket mens de var på tur og drev med strømmen ned Apple river i Wisconsin lørdag ettermiddag.

Sheriff Scott Knudson i St. Croix-fylke sier søndag at de etterforsker hva som skjedde da to grupper på om lag 20 mennesker padlet ned elva lørdag ettermiddag.

Selve knivstikkingen skjedde i et område i elva som er vanskelig tilgjengelig, men 52-åringen ble pågrepet der elveturen tok slutt.

– Det var takket være et vitne som hadde tatt et bilde av ham. Et annet vitne hadde sett ham ved utgangen av flåteområdet, og der ble han pågrepet, sier sheriffen til Minneapolis Star Tribune.

To av de fire som ble skadd ble fløyet til sykehus i Minneapolis, mens de to andre ble kjørt med ambulanse.