Tyrkia tror på korneksport fra Ukraina mandag

NTB

Det første ukrainske skipet med korn forlater trolig Ukraina mandag, sier en talsmann for Tyrkias president.

– Hvis alle detaljene faller på plass til i morgen, så virker det som om det er stor sannsynlighet for at det første skipet vil kunne forlate havnen i morgen, sier Ibrahim Kalin, talsmann for president Recep Tayyip Erdogan, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ukraina er normalt en av verdens største korneksportører, men etter at Russland gikk til krig mot landet i februar, er det av sikkerhetsgrunner blitt umulig å frakte kornet ut til verden via Svartehavet.

Russiske krigsskip blokkerer de ukrainske havnene, mens ukrainske styrker har lagt ut miner for å beskytte seg mot at russiske styrker forsøker å gå i land.