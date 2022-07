Ukraina avviser å stå bak droneangrep mot russisk flåte på Krim-halvøya

NTB

En ukrainsk talsmann i Odesa avviser at Ukraina har angrepet hovedkontoret til den russiske flåten i Sevastopol på Krim-halvøya, slik guvernøren i byen hevder.

Guvernør Mikhail Razvozhajev i den russisk-annekterte byen har anklaget Ukraina for å ha angrepet havnen med en drone.

– I morges bestemte ukrainske nasjonalister seg for å ødelegge Den russiske flåtes dag, skrev han på Telegram tidlig søndag. Det blir også oppgitt at seks personer ble såret i angrepet.

Men talsmann for det ukrainske kystforsvaret i Odesa-regionen avviser meldingen som en «ren provokasjon».

– Vår frigjøring av Krim-halvøya fra okkupantene vil bli utført på en helt annen måte og langt mer effektivt, skriver Sergij Bratsjuk på Telegram.

Stor feiring

Det er planlagt en rekke store arrangementer i Russland i forbindelse med feiringen av marinenes dag søndag, deriblant en militærparade i St. Petersburg, der president Vladimir Putin er ventet å være til stede.

Ifølge guvernøren i Sevastopol er alle arrangementer i forbindelse med feiringen avlyst på Krim-halvøya av sikkerhetsgrunner. Han skriver dessuten at innbyggere i byen bør holde seg inne hvis de kan.

Motoffensiv i sør

Ukrainske styrker har de siste ukene gjenerobret territorier sør i Ukraina som de russiske invasjonsstyrkene tok kontroll over like etter at de gikk inn i nabolandet 24. februar.

Onsdag ble ei viktig bru til byen Kherson delvis ødelagt av ukrainske angrep. Byen er okkupert av russiske styrker.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også varslet at landet vil forsøke å gjenerobre Krim-halvøya, som ble okkupert og annektert av Russland i 2014.