Overraskende nedtur for kinesisk industri

NTB

Aktiviteten i kinesisk industri gikk overraskende ned i juli, viser en indikator. Fallet forklares med svak etterspørsel og fortsatte koronatiltak.

Innkjøpssjefindeksen (PMI) endte på 49 i juli, ned fra 50,2 måneden før, viser tall fra Kinas nasjonale statistikkbyrå. En PMI under 50 indikerer at sektoren krymper i stedet for å vokse.

Selv om det er lettet på de omfattende koronatiltakene i storbyer som Shanghai og Beijing, fortsetter lokale nedstenginger i landet å skape usikkerhet for bedrifter og forbrukere.

– I juli gikk PMI ned på grunn av faktorene som det tradisjonelle produksjonsfallet i lavsesongen, begrenset etterspørsel i markedet og svakere økonomi i den kraftkrevende industrien, sier seniorstatistiker Zhao Qinghe i statistikkbyrået i en uttalelse. Dette er fjerde måned på rad at bedrifter svarer at det ikke er nok etterspørsel.

Zhao legger til at store svingninger i råvareprisene gjør at noen bedrifter inntar en vente-og-se-holdning, noe som «svekker innkjøpsplanene».