Skogbrann i California ute av kontroll

NTB

En skogbrann nær Californias grense mot Oregon blusset kraftig opp natt til lørdag og er ute av kontroll. Flere lokalsamfunn evakueres.

Brannen herjer i uttørket skog i bratt terreng i det vernede skogsområde Klamath, vest for Yreka, sier pressetalsperson Caroline Quintanilla.

– Brannen er for tiden veldig aktiv, legger hun til.

Over natten ble den såkalte McKinney-brannen omtrent dobbelt så stor, skriver Los Angeles Times. Lørdag ettermiddag anslo det føderale skogvesenet at den dekker et område på 120–160 kvadratkilometer.

Det er utstedt evakueringsordre for flere tettsteder i området.