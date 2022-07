En halv million underskrifter til støtte for demokratiet i Brasil

Tidligere president Lula da Silva leder på meningsmålingene i Brasil, der over en halv million mennesker har signert et opprop til forsvar for demokratiet. Arkivfoto: Eraldo Peres / AP / NTB

NTB

En halv million brasilianere har sluttet seg til en underskriftskampanje for «beskytte demokratiet» i landet, som svar på president Jair Bolsonaros politikk.

Oppropet nevner riktignok ikke Bolsonaro direkte, men det er liten tvil om at det knyttes til presidentens angrep på offentlige institusjoner og valgsystemet i landet.

– Vi er inne i en tid der det normale demokratiet er i stor fare, republikkens institusjoner er utsatt for risiko og det kommer antydninger om å ikke rette seg etter valgresultatet, skriver forfatterne bak oppropet, som startet ved juridisk fakultet ved Universitetet i São Paulo.

To måneder før valget ligger Bolsonaro langt bak utfordreren, ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva, på meningsmålingene. Bolsonaro, som kom til makten i 2019, har gjentatte ganger kritisert det elektroniske valgsystemet som har vært på plass siden 1996. Det har skapt frykt for at han ikke vil respektere valgresultatet.

– Grunnløse angrep uten beviser har stilt spørsmål ved valgprosessen og den demokratiske rettsstaten, som det har vært kjempet så mye for å få på plass i Brasil. Trusler mot dette … oppfordringer til vold og institusjoners sammenbrudd er uakseptable, står det videre i oppropet, som over 546.000 har skrevet under på.

Både kulturpersonligheter og næringslivsledere er blant dem som har sluttet opp om forsvaret for demokratiet.