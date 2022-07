Anbefaler ti timer fysisk aktivitet i uken for lenger liv

Nye undersøkelser viser at man kan forlenge livet ved å trene mer enn det WHO anbefaler.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at man får 150 til 300 minutter med moderat fysisk aktivitet, eller 75 til 150 minutter med intensiv fysisk aktivitet, i uken.

En ny undersøkelse viser at de som trener mer enn dette lever lenger enn de som ikke gjør det. Det skriver CNN.

600 minutter

I en ny studie har forskere analysert over 116.000 voksne. Over 30 år har deltakerne fylt ut spørreskjemaer hvor de rapporterte om aktivitet på fritiden.

Forskerne har estimert forholdet mellom fysisk aktivitet og dødsratene. De fant at den høyeste reduksjonen i tidlige dødsfall var blant de som fikk 300 til 600 minutter med moderat fysisk aktivitet, og de som fikk 150 til 300 minutter med intensiv fysisk trening i uken. En tilsvarende blanding av de to ga samme resultat.

«Det er også viktig å notere seg at vi ikke fant noen skadelige assosiasjoner blant individene som rapporterte (mer enn fire ganger så mye som) det anbefalte minimumsnivået av langtids fritids moderat og intensiv fysisk aktivitet», skrev Dong Hoon Lee, forskningsmedarbeider ved avdelingen for ernæring ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, i en e-post til CNN.

Studieforfatteren Hoon Lee poengterer at resultatene støtter opp om WHOs anbefalinger. Samtidig viser studien at fysisk aktivitet over det anbefalte nivået kan gi føre til at man lever enda lenger.

Eksempler på moderat fysisk aktivitet er ifølge Harvard T.H. Chan School of Public Health intens husrengjøring, rask gange eller å klippe gress med en motordrevet gressklipper. Å spille en fotballkamp, jogging og turgåing trekkes frem som eksempler på intens fysisk aktivitet.

Slik står det til i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til de samme anbefalingene for ukentlig fysisk aktivitet som WHO. De presiserer at de anbefalte 150 til 300 minuttene fysisk aktivitet i uken skal tilsvare rask gange.

På deres informasjonssider om fysisk aktivitet skriver de at om lag 30 prosent av voksne i Norge følger anbefalingene om fysisk aktivitet. Andelen er større blant barn og unge, hvor anbefalingen er 60 minutter fysisk aktivitet om dagen.

Blant seksåringer er det 87 prosent av jentene og 94 prosent av guttene som følger anbefalingen. Hos 15-åringene faller andelen til at det er 40 prosent av jentene og 51 prosent av guttene som får 60 minutter fysisk aktivitet daglig.

Ifølge FHIs informasjonssider tar stillesittende aktiviteter opp stadig mer av nordmenns tid, og inaktivitet og mye stillesitting kan knyttes opp mot «økt risiko for flere folkesykdommer og for tidlig død».