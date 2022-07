Det spanske Atlantis: En mystisk oldtidsivilisasjon med særegne skikker

Den mystiske sivilisasjonen Tartessos fra antikken fascinerer historikere og arkeologer. Særegne sikker og mytiske beskrivelser har bidratt til å skape hodebry for fagpersonene i flere hundre år.

Omgitt av soltørkede sletter, ligger det arkeologiske området Cancho Roano.

For 2500 år siden så de støvete sørspanske slettene helt annerledes ut. Området var et knutepunkt for handel og gudstilbedelse i oldtidskulturen Tartessos – et mystisk iberisk samfunn som blomstret mellom det 9. og 5. århundre f.Kr. – og så brått forsvant.

Pågående forskning og ny teknologi har de siste årene avslørt nye detaljer om den tapte sivilisasjonen.

Hva var Tartessos?

Tartessos er blitt referert til i en rekke greske og romerske tekster, men beskrivelsene har vært motstridende. Det har nemlig ikke vært lett for historikere og arkeologer å finne ut hva Tartessos var – en by, et rike, en elv?

Det har til og med vært teorier, inspirert av Aristoteles' skrifter, om at Tartessos var det mytiske Atlantis. Dette er i dag avvist av det vitenskapelige miljøet.

Tartessos anses nå for å ha vært en kystby med en omkringliggende kultur på sørkysten av den iberiske halvøy. Sivilisasjonen skal ha bestått av en blanding av urbefolkning og greske og fønikiske tilflyttere fra dagens Nord-Afrika.

Regionen ble etter hvert svært rik, takket være tilgangen på verdifulle ressurser som metall. Rundt 500 år f. Kr ble sivilisasjonen lagt i ruiner av det krigerske Kartago.

Tre templer oppå hverandre

Arkeologer avdekket Cancho Roano i 1978, og det avslørte enda en del av historien til Tartessos. Området inneholder restene av tre templer som ble bygget oppå hverandre, hvert på ruinene av det forrige, alle orientert mot soloppgangen.

Det siste templet hadde 11 rom og spant over et område på rundt 500 kvm.

Hva slags guddommelighet innbyggerne tilba i vet vi ikke sikkert, men forskere antar det er snakk om en religion med flere guder. En teori går ut på at de tilba den fønikiske gudinnen Astarte og guden Melkart.

– Særegen skikk

Plutselig en dag stoppet innbyggerne å bruke tempelet.

De skal ha gjennomførte et ritual der de ofret flere dyr og så satte tempelet i brann. Inngangene ble forseglet med leire, og en rekke gjenstander ble etterlatt for å brenne inne, deriblant jernverktøy og gullsmykker.

Etter 1978 har flere lignende nedbrente bygninger blitt funnet.

– Det mest overraskende for meg er den veldig særegne skikken innbyggerne hadde med å ødelegge byggene sine. Det samme mønstret har blitt fulgt flere steder – de brant ned massevis av bygninger, sier Ana Belén Gallardo Delgado, en historiker i La Mata til BCC Travel.

Kilder: Wikipedia, BBC Travel