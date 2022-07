Historien om Loch Ness-monsteret kan være virkelig

Flere mente Nessie kunne vært en forhistorisk øgle, men teorien har lenge blitt avvist – et nylig fossilfunn gir nytt liv til myten.

Ifølge forskere ved Universitetet i Bath i Storbritannia gjør et nytt fossilfunn myten om Loch Ness-monsteret «plausibel».

Uttalelsene kommer etter et funn av fossiler fra flere svaneøgler i et 100 millioner år gammelt uttørket elveleie i det som nå er Marokkos Sahara-ørken. Det skriver The Independent.

Myten om Loch Ness-monsteret har lenge fenget Skottland og resten av verden, men forskerne er ikke overbevist om monsterets eksistens på tross av det nye funnet.

Det er rapportert flere observasjoner av et sjømonster i den skotske innsjøen Loch Ness.

Lang historie og flere varianter

Ifølge det britiske internett-leksikonet Britannica har historier om Loch Ness-monsteret, blant entusiaster «Nessie», florert siden oldtiden. Den første skiftelige beskrivelsen dateres til 565 etter Kristus.

Ifølge dette verket, en biografi om St. Columba, skal skapningen ha bitt én svømmer og gjort seg klar til å angripe en annen. Før vesenet fikk angrepet skal Columba ha jaget det vekk.

Det var likevel ikke før i 1933 at interessen for Nessie virkelig skjøt fart, etter en ny vei ble bygget langs Loch Ness, og forbipasserende fikk overblikk over hele innsjøen.

Noen har tatt til ukonvensjonelle metoder for å lokke frem Nessie. Her står Kevin Carlyon ved en statue av vesenet mens prøver å få Nessie til å vise seg.

Et par som kom kjørende langs den nye veien, fortalte at de hadde sett en enorm skapning krysse veien før den tok seg ut i vannet. De beskrev det de hadde sett som en «drage eller et forhistorisk monster».

En skotsk avis omtalte observasjonen, og i tiden etter hendelsen var det flere som rapporterte å ha sett en lignende skapning i innsjøen. Senere samme år fant en jeger spor etter et stort dyr langs innsjøen, men zoologer ved naturhistorisk museum i London fant at sporene var falske.

Fra 1933 og frem til i dag har det blitt gjort mange forsøk på å finne sjømonsteret. Flere bilder som sies å vise Nessie har blitt klassifisert som falske, og sonar-undersøkelser har kommet tilbake uten funn. Det er gjort DNA-søk i innsjøen uten oppsiktsvekkende utslag, utenom en stor andel DNA fra åler.

Noen har derfor spekulert i om skapningen kan være en forvokst ål, men det er ingenting som tilsier at utslaget ikke skyldes at det bor mange små åler i innsjøen.

Det er likevel et sjømonster med lang hals og lite hode som har blitt stående som bildet på Loch Ness-monsteret.

Kan ha levd i ferskvann

Flere av de som tror på Loch Ness-monsteret har lenge ment at Nessie kunne vært en forhistorisk skapning lignende en svaneøgle. Disse teoriene har blitt avvist ettersom svaneøglene frem til nå har blitt antatt å ha levd utelukkende i saltvann, skriver The Independent.

Kan ha sett slik ut: Flere mener Nessie kan være en svaneøgle, her av typen Elasmosaurus (3D-illustrasjon).

De nye funnene tilsier derimot at svaneøgler kan ha brukt deler av, eller hele livet sitt i ferskvann, noe som ledet universitetet til å si at Loch Ness-monsterets eksistens var «på ett nivå, plausibelt» i en pressemelding.

«Svaneøgler var ikke begrenset til havene, de bodde i ferskvann. Men fossilfunnet tilsier også at etter nesten 150 millioner år, døde den siste svaneøglen på omtrent samme tid som dinosaurene, for 66 millioner år siden», stod det videre ifølge The Independent.

Universitetet mener altså at selv om svaneøglene kan ha levd i ferskvann er det lite som tilsier at det fremdeles bor en slik skapning i Loch Ness.

Myten om Loch Ness-monsteret forblir med det, enn så lenge, en myte.