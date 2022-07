Ukraina ber alle sivile forlate Donetsk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på en pressekonferanse i Kyiv torsdag, under et besøk fra Litauens president Gitanas Nauseda. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Ukraina oppfordrer hundretusener av sivile som fortsatt oppholder seg i Donetsk, om å forlate området. En analytiker tror kampene nå vil bli mer intense.

Det pågår harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker i fylket øst i Ukraina, og enheter fra de selverklærte utbryterrepublikkene deltar også. Guvernøren i Donetsk sier seks sivile ble drept og femten såret i rakettangrep fredag.

Ifølge en militæranalytiker i tankesmia Institute for the Study of War (ISW) vil kampene i området trolig bli mer intense etter evakueringsordren.

Det antas at de russiske styrkene vil forsøke å konsentrere seg om å angripe byen Bakhmut nord i Donetsk i et forsøk på å presse tilbake ukrainske artilleristyrker, i stedet for å forsøke å innta byen Slavjansk.

Frykter kald vinter

Ukrainske myndigheter anslår at det fortsatt bor mellom 200.000 og 220.000 mennesker i de områdene av Donetsk fylke som ikke er okkupert av Russland. Blant dem er over 50.000 barn.

– Regjeringen har allerede tatt en beslutning om obligatorisk evakuering fra Donetsk-regionen, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige tale lørdag.

– Vær så snille og rett dere etter dette. I denne fasen av krigen er terror Russlands hovedvåpen, sier han.

I evakueringsordren står at den kommende vinteren gjør at det haster å forlate området, spesielt for de mange barna.

– De må evakueres, dere kan ikke utsette dem for livsfare om vinteren uten oppvarming, lys og mulighet til å holde dem varme, heter det i meldingen fra et departement i Kyiv.

Fengselsangrep

I talen ba også Zelenskyj om at verdenssamfunnet, spesielt USA, må erklære Russlands som et land som gir støtte til terror.

Oppfordringen kommer etter at et stort antall ukrainske krigsfanger ble drept i et angrep mot et fengsel i Olenivka i den separatistkontrollerte delen av Donetsk. Den russiske versjonen går ut på at fengselet ble truffet av en amerikanskprodusert langdistanserakett avfyrt av ukrainske styrker, mens Ukraina anklager Russland for å ha sprengt fengselet med overlegg.

Angrepet kan også ha blitt utført av det private russiske sikkerhetsselskapet Wagner, skriver ISW, som viser til ukrainsk militær etterretning (GUR).

GUR anklager lederen for Wagner-gruppen, som driver en hær av leiesoldater, for å ha beordret angrepet uten å konsultere det russiske forsvarsdepartementet. Motivet skal ha vært å skjule økonomiske underslag.

ISW understreker at tenketanken er ute av stand til å vurdere hvilken part som har ansvaret for angrepet.

Russlands forsvarsdepartement har oppgitt at 50 ukrainske fanger ble drept og 73 ble alvorlig såret i angrepet.

Vil ha Røde Kors og FN til fengselet

Ukrainas menneskerettskommissær Dmytro Lubinets sa lørdag at han har bedt Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og menneskerettseksperter fra FN om å reise til Olenivka for å undersøke hva som har skjedd.

ICRC har selv bedt om å få tilgang til fengselet for å sikre at de sårede får medisinsk hjelp og at de drepte behandles med respekt, men så langt er det ikke kommet tegn til at organisasjonen får slippe inn. Røde Kors har i henhold til Genèvekonvensjonene mandat til å undersøke om krigsfanger blir behandlet i tråd med internasjonalt lovverk.

Det russiske forsvarsdepartementet har også uttalt at sier de vil invitere uavhengige granskere fra FN og Røde Kors til å granske angrepet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Hvis eksperter skal kunne fastslå hva som skjedde, er det viktig at de kommer raskt til stedet, men foreløpig er det ikke tatt konkrete steg for å slippe dem inn.

Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Ukranews har Lubinets startet prosessen med å få utlevert de døde ukrainske soldatene.

– Bør reise nå

Zelenskyj ber folk om ikke å vente med å dra fra Donetsk.

– På et tidspunkt må det tas en avgjørelse om å dra. Jo flere som forlater Donetsk-regionen nå, desto færre mennesker vil den russiske hæren drepe, sier Zelenskyj. Han sier myndighetene tar seg av evakuering og støtteoperasjoner.

– Vi vil hjelpe dere. Vi er ikke Russland. Vi vil gjøre alt vi kan for å redde så mange mennesker som overhodet mulig og begrense Russlands terror mest mulig, sier den ukrainske presidenten.