Joe Biden har testet positivt for corona igjen

NTB

Etter først å ha blitt erklært coronafri og frisk, har USAs president Joe Biden igjen testet positivt for viruset.

Det melder Det hvite hus' lege Kevin O' Connor.

79-åringen skal ikke ha symptomer, men vil følge prosedyren og isolere seg på nytt, opplyser legen. Det er litt over tre dager siden presidenten testet negativt og fikk grønt lys til å gå ut av isolasjon.

Biden er blitt behandlet med legemiddelet Paxlovid mot viruset, og tilfeller der viruset vender tilbake regnes som sjeldne.

Retningslinjer fra den amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tilsier at Biden skal holde seg i isolasjon i fem dager. Ifølge CDC er de fleste tilfeller der viruset dukker opp igjen milde.

Meldingen om den positive testen kom bare to timer etter at Det hvite hus kunngjorde et besøk til Michigan tirsdag. Der skulle Biden promotere den nylig vedtatte loven som skal få fart på den amerikanske teknologiindustrien.

Biden hadde også et besøk i hjembyen Wilmington i Delaware på timeplanen søndag morgen. Hans kone Jill har oppholdt seg der siden presidenten først testet positivt for corona. Nå er imidlertid begge turene avlyst.