Paven: Behandlingen av urfolk i Canada var et folkemord

Pave Frans om bord på flyet tilbake til Canada. Foto: Guglielmo Mangiapane / Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Pave Frans kaller behandlingen av Canadas urbefolkning for et folkemord. På vei hjem fra Canada sier han også at han ikke vil kunne reise like mye som før.