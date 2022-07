Elon Musk har gått til motsøksmål mot Twitter

NTB

Tesla-gründeren Elon Musk har levert inn søksmål mot Twitter, få uker etter at Twitter saksøkte ham for å ha trukket seg fra avtalen om å kjøpe selskapet.

Søksmålet er levert inn til en domstol i den amerikanske delstaten Delaware sammen med et 164 sider langt dokument, ifølge en melding fra domstolen.

Musk kunngjorde i april at han ville kjøpe Twitter. For noen uker siden trakk han imidlertid tilbake budet, noe han begrunnet med at selskapet hadde holdt tilbake informasjon om hvor mange av Twitter-kontoene som ikke er reelle.

Hva som står i Musks søksmål, er ikke kjent ettersom det er hemmeligstemplet med henvisning til forretningshemmeligheter. Men Musk er pålagt å komme med en offentlig versjon av søksmålet.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som er ventet å begynne 17. oktober.