Advokater mener Abe-drapsmannen var offer for omstridt sekt i Japan

Tetsuya Yamagami er mistenkt for å ha skutt og drept Japans tidligere statsminister Shinzo Abe 8. juli i år Arkivfoto: Nara Shimbun / Kyodo News / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for drapet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe, er et av mange ofre for Den forente familie, ifølge en advokatgruppe i Japan.