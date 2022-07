Representantenes hus i USA går inn for å forby halvautomatiske våpen

NTB

Flertallet i Representantenes hus i USA har stemt for et lovforslag som forbyr halvautomatiske våpen. Forslaget vil antakeligvis ikke bli vedtatt Senatet.

Fredagens vedtak går ut på å gjenopplive en lov som forbyr disse våpnene. De siste årene har de halvautomatiske våpnene blitt bruk av unge menn som står bak flere av de største masseskytingsepisodene i USA.

Forslaget til lovendring vil antakeligvis ikke gå videre i Senatet. Demokratene har halvparten av senatorene, det vil si 50. Men for at forsalget skal vedtas må 60 senatorer stemme for.

Det betyr at ti republikanere må stemme for forslaget, men i Representantenes hus var det kun to republikanere som stemte for.

Forslaget gikk gjennom med 217 stemmer for, og 213 stemmer mot.

Kongressleder, demokraten Nancy Pelosi, mener lovvedtaket er et avgjørende steg i bekjempelsen av våpenkriminalitet i USA.

I mai ble 19 skolebarn og to lærere drept i masseskytingen ved Robb Elementary, den verste skoleskytingen i USA siden angrepet mot Sandy Hook-skolen i Connecticut i 2012. Gjerningspersonen, 18 år gamle Salvador Ramos, brukte et halvautomatisk våpen av typen AR-15.

Våpnene var forbudt i sin tid, men i 1994 tillot Kongressen at begrensninger på produksjon og salg av slike våpen skulle løpe ut etter ti år. I senere tid har det ikke vært nok politisk støtte for å motvirke den mektige våpenlobbyen i USA og gjeninnføre våpenforbudet.