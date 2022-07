Blinken og Lavrov diskuterte fangeutveksling

NTB

Fangeutveksling ble diskutert da USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands Sergej Lavrov snakket sammen for første gang siden invasjonen av Ukraina.

Det var Blinken som tok initiativ til fredagens telefonsamtale.

Blinken sier han forsøkte å overtale Lavrov til å godta et forslag som kan føre til at to amerikanere løslates fra russisk fengsel. Det er snakk om basketstjernen Brittney Griner og spionasjedømte Paul Whelan.

– Vi hadde en ærlig og direkte samtale. Jeg presset på Kreml for få dem til å akseptere vårt forslag, sier Blinken.

– Viktig å høre det fra meg

Ifølge CNN har Biden-administrasjonen tilbudt å utlevere den fengslede russiske våpenhandleren Viktor Bout i bytte mot de to amerikanerne.

– Jeg kan ikke gi dere en vurdering av hvorvidt jeg tror noe er blitt mer eller mindre sannsynlig. Men det var viktig at han fikk høre det direkte fra meg, sier Blinken.

Brittney Griner har sittet fengslet i Moskva siden 17. februar, etter at det ble funnet cannabisolje til e-sigaretter i bagasjen hennes. Whelan ble dømt til 16 års fengsel i 2020.

I telefonsamtalen sa Blinken også at verden aldri vil godta at Russland annekterer ukrainske områder.

Videre understreket han viktigheten av at Russland overholder avtalen som skal gjøre det mulig for Ukraina å eksportere korn med skip.

Profesjonell dialog

– Det er et sterkt behov for å normalisere forholdet mellom USA og Russland, heter det i en uttalelse fra de russiske forsvarsdepartementet etter samtalen.

Når det gjelder utveksling av fanger insisterte Russland på at de to nasjonene skulle gå tilbake til å ha en profesjonell dialog. Den må holdes unna spekulasjoner fra pressen og innenfor et rammeverk av diskret diplomati, het det videre.

Lavrov fordømte i tillegg USA og Nato for å gi Ukraina milliarder av dollar til å kjøpe våpen.