Adolf Hitler bestemte seg for invadere Sovjetunionen

72 år siden lørdag:

30. juli 1940 begynte Hitler og nazi-generalene planleggingen av det som i dag er kjent som «verdenshistoriens mest morderiske slag» – invasjonen av Sovjetunionen.

Sovjetunionen var for Adolf Hitler det tyske folks dødsfiende. Han var overbevist om at de to stormaktene før eller siden måtte utkjempe en skjebnebestemt, historisk kamp, der den ene kom til å utslette den andre. For 72 år siden, 30. juli 1940, begynte Tyskland derfor planleggingen av et overraskelsesangrep.

Brøt Molotov-Ribbentrop-pakten

Allerede i 1925 anførte Hitler i «Mein Kampf» at han ville invadere Sovjetunionen, med begrunnelsen at det tyske folk trengte Lebensraum, livsområde i øst. I Hitlers øyne var Øst-Europa befolket av såkalte undermennesker – slavere, styrt av bolsjevik-jødiske herskere.

Likevel hadde Nazi-Tyskland undertegnet Molotov-Ribbentrop-avtalen i 1939, en ikke-angrepspakt med Sovjetstyret. Josef Stalin, Sovjetunionens leder, antok at avtalen kom til å holde landet utenfor krigen og den lot Hitler fokusere på å knekke Storbritannia i vest.

Tyske styrker krysser den sovjetiske grensen 22. juni 1941. Foto: Falt i det fri (public domain)/Johannes Hähle. Les mer Lukk

Hadde sett tegn til sovjetisk svakhet

Hitler fryktet Sovjetunionen sommeren 1940, men hadde likevel lagt merke til den svake sovjetiske innsatsen under Vinterkrigen i Finland.

Og da Tyskland skulle dele Polen med russerne kom det meldinger fra nazi-offiserene om dårlig utrustede sovjetiske soldater og svakt lederskap.

Dette hørtes ut som en sjanse som måtte gripes, og Molotov-Ribbentrop-pakten la til rette for et overraskelsesmoment.

Tyskerne begynte å planlegge et stortstilt angrep mot naboen i øst.

Det tok likevel et år før tyskerne var klare for invasjonen av Russland, operasjonen som fikk navnet Barbarossa.

Innledningen av Holocaust

22. juni 1941 overrasket tyskerne Sovjetunionen og resten av verden ved å krysse den russiske grensen med 3 350 stridsvogner, 7 000 feltkanoner og mer enn 2 000 fly.

Taktisk opplevde Tyskland knusende seire de første månedene og okkuperte de viktigste økonomiske områdene i Sovjetunionen, deriblant Ukraina. Men så ble offensiven stanset i utkanten av den russiske hovedstaden Moskva.

Norske frontkjempere ble også sendt til Russland. Her er soldater fra Den norske legion som forhører russiske krigsfanger et år etter invasjonen. Foto: Falt i det fri (public domain)/Bundesarchiv Bild Les mer Lukk

Hitler hadde fullstendig undervurdert motstanderen, i 1941 var Sovjetunionen mye bedre utrustet med både stridsvogner og kampfly enn det Tyskland var. De tyske styrkene ble drevet tilbake i vanvittig sovjetisk motoffensiv uten å ha tatt Moskva. Det hele endte i en utmattelseskrig, der russerne aldri så ut til å gå tom for nye styrker.

Slaget kom i ettertid til å få tittelen «verdenshistoriens mest morderiske krig». 30 millioner mennesker døde, tre fjerdedeler av alle dødsfallene under andre verdenskrig.

Over halvparten av de drepte på sovjetisk side var sivile. I tillegg markerte invasjonen begynnelsen på Holocaust, nazistens utryddelse av uønskete grupper. De tyske dødsskvadronene, Einsatzgruppen, fulgte like etter frontstyrkene og begikk systematiserte massedrap av i all hovedsak jøder, men også funksjonshemmede, romfolk og russiske sivile.

