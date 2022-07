Ny forskning: Et fettrikt kosthold kan øke Alzheimers-risikoen

Styr unna fet mat for å redusere Alzheimers-risikoen. Foto: AFP/NTB

Ny forskning viser at fet mat ikke bare øker midjemålet, men også kan ødelegge hjernen din.

En internasjonal studie fra det anerkjente Sør-Australia-universitet viser en klar sammenheng mellom et fettrikt kosthold og sykdom, ifølge Science Daily.

I studien ble en gruppe mus gitt en diett med høyt fettinnhold i 30 uker, mens en kontrollgruppe ble gitt et standardkosthold. Matinntak, kroppsvekt og blodsukkernivåer ble overvåket kontinuerlig.

Fakta om Alzheimers sykdom Alzheimers sykdom er en hjernesykdom som er en av de vanligste årsakene til demens Sykdommen angriper en del av hjernen som har avgjørende betydning for episodisk hukommelse. Cellene i hjernebarken brytes ned og erstattes med avleiringer De fleste som rammes av alzheimer er eldre, men en av ti er under 65 år når sykdommen bryter ut Sykdommen begynner med tap av nye minner, og vansker med å lære nye ting. Etter hvert blekes også gamle minner, og pasientene mister grep om tid og sted. Til slutt mister man evnen til å gå og utføre helt dagligdagse gjøremål (NTB)

Resultatet viser at musene på høyfettdietten gikk opp mye i vekt, utviklet insulinresistens og begynte å oppføre seg unormalt sammenlignet med de som fikk en standard diett. Mest overraskende var det at dietten ga en forverring av museenes kognitive ferdigheter i de fleste tilfellene.

Viser sammenheng mellom Alzheimer og fedme

Genmodifiserte mus med Alzheimers sykdom viste en enda tydeligere forverring av den kognitive funksjonen da de ble matet med høyfettdieten.

Førsteamanuensis Larisa Bobrovskaya, som har ledet studien, sier at funnene underbygger den økende mengden bevis som forbinder kronisk fedme og diabetes med Alzheimers og psykisk sykdom.

– Fedme og diabetes svekker sentralnervesystemet, og forverrer psykiske lidelser og kognitiv funksjon. Vi demonstrerte dette i vår studie med mus, sier Bobrovskaya til Science Daily.

55 prosent økt risiko

Forskeren påpeker at tidligere studier har vist at overvektige individer har omtrent 55 prosent økt risiko for å utvikle depresjon. Diabetes dobler den risikoen igjen.

– Våre funn understreker viktigheten av å ta tak i den globale fedmeepidemien. En kombinasjon av fedme, alder og diabetes vil med stor sannsynlighet føre til en dårligere kognitive evner, Alzheimers sykdom og andre psykiske lidelser, avslutter Bobrovskaya.