Ekspert: HIMARS er et perfekt våpen mot russiske styrker i Ukraina

Det USA-donerte våpensystemet HIMARS skal tjene ukrainske styrker vel.

Tidligere i år sendte USA rakettvåpensystemet HIMARS til Ukraina. Våpenet skal ha god effekt mot den russiske invasjonsstyrken.

William Alberque, direktør for strategi, teknologi og våpenkontroll ved International Institute for Strategic Studies, opplyser at HIMARS er «nøyaktig riktig system til rett tid» for Ukraina på grunn av russernes taktikk. Det skriver Insider.

Sårbare

Alberque opplyser at Russlands infanteri- og panserenheter er sårbare ettersom de er avhengige av forsyningslinjer, og at Russlands manglende tillit til lavt rangerte tjenestemenn når det gjelder å ta avgjørelser fører til at flere høyere offiserer må oppholde seg i nærheten av fronten.

Slik ser våpensystemet HIMARS ut. Boksen på lasteplanet er fylt med raketter. Foto: Giuseppe Cacace / AFP) Les mer Lukk

Dette gjør de høyere offiserene svært sårbare.

– På grunn av deres doktrine, overfører de ikke beslutningstaking til det laveste nivået, slik vi gjør i Vesten. Derfor må de flytte kommandopostene mye nærmere fronten, sier Alberque til Insider.

Videre sier han at Russland flytter enorme mengder ammunisjon, og samler alt på samme sted samtidig som kommandopostene flyttes nærmere og nærmere fronten og innenfor HIMARS rekkevidde.

– Systemet er designet for å ødelegge denne taktikken.

Drepte general

Ukraina hevder én russisk general er drept og at femti ammunisjonsdepoter er ødelagt som følge av bombardementer med rakettvåpenet.

Alberque sier at HIMARS er et veldig presist våpen og at det tar kort tid å gjøre det klart til avfyring. Innen de russiske styrkene er klare til å besvare ilden er våpensystemet borte på grunn av sin mobilitet.

Russland er selv i besittelse av våpen med en rekkevidde tilsvarende HIMARS, men ifølge direktøren er ingen av disse våpensystemene like presise som våpnene Ukraina har mottatt fra vesten.

For å motvirke HIMARS effekt mot den russiske invasjonshæren, som å endre på logistikklinjer, mener Alberque vil ta for lang tid Russland.

Ukraina har ifølge Insider mottatt 12 våpensystemer av typen HIMARS fra USA.