Iran er «et lite teknisk skritt» unna å produsere atomvåpen

Iran planlegger en utvidelse av atomanlegget i Isfahan-regionen. Det bekymrer Vesten.

Iran sier at de planlegger å bygge en ny forskningsreaktor på atomanlegget i Isfahan-provinsen. Bygging skal starte i løpet av de neste ukene, ifølge det statskontrollerte nyhetsbyrået ISNA.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) opplyste i juni at 90 prosent av Irans uran er overført til Isfahan-anlegget. Det bekymrer vesten, ifølge Radio Free Europe.

Forhandlingene er satt på pause

Iran påpeker at deres atomprogram utelukkende er for fredelige formål, men de utvinner nå uran til opptil 60 prosent renhet – et kort teknisk skritt fra våpenkvalitetsnivåer.

En avtale mellom USA og Iran fra 2015 satte strenge begrensninger på Irans atomprogram. Men etter at amerikanerne trakk seg fra avtalen i 2018, har atomvåpen-trusselen eskalert.

Samtaler for å gjenopprette avtalen har stått på pause siden april.

Nekter å samarbeide med FN

Iran slo av overvåkingskameraene ved flere atomanlegg forrige måned som svar på en resolusjon fra Det internasjonale atomenergibyrået. Byrået krevde at Iran fremover måtte samarbeide med FN-inspektører.

IAEA advarer om at Iran bare er noen få uker unna å produsere råstoffet som trengs til atomvåpenet. Ifølge Radio Free Europe vil de kjernefysiske våpnene i så fall produseres i Isfahan.