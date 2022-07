Russland og separatister anklager Ukraina for å ha drept titalls egne krigsfanger

NTB

Ukrainsk artilleri har bombet et fengsel som huset ukrainske krigsfanger fra Mariupol, hevder separatistene i Donetsk og det russiske forsvarsdepartementet.

Påstanden er ikke bekreftet av verken uavhengige eller ukrainske kilder.

Angrepet skal ha skjedd mot et fengsel i byen Olenivka. Bilder av det som skal være ruinene av fengselet, er vist på russisk TV.

47 krigsfanger ble drept og 130 såret, hevder Denis Pusjilin, som er leder for separatistrepublikken Donetsk.

Pusjilin påstår videre at angrepet med rakettartilleri mot fengselet skyldes at de ukrainske krigsfangene hadde begynt å uttale seg mot egne styrker, og at målet er å gjøre det mindre attraktivt for ukrainske soldater å overgi seg.

Det russiske forsvarsdepartementet påstår at det er 40 drepte og 75 sårede, Donetsks væpnede styrker hevder det er 52 døde.

Fangene deltok i de intense kampene i havnebyen Mariupol, der ukrainske styrker holdt ut mot russiske styrker i flere måneder.