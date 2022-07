Tigersøsken avlivet i Berlins dyrehage

NTB

To sumatratigre – bror og søster – er avlivet i Berlins dyrehage de siste ukene på grunn av sviktende helse.

Torsdag kveld opplyser dyrehagen at de hanntigeren Willi ble avlivet etter at en undersøkelse viste at kneet hans var blitt mye dårligere.

– Det var med tungt hjerte at vi tok beslutningen om å la den store katten slippe mer smerter, heter det i en uttalelse fra dyrehagen.

Før drøyt to uker siden, 12. juli, ble hunntigeren Kiara avlivet etter at helsen hennes raskt var blitt verre.

Kiara og Willi kom fra et kull på fire tigerunger som ble født i dyrehagen for fire år siden. Begge hadde kneproblemer som gjorde det vanskelig for dem p bevege seg. Helseproblemene kobles til en genetisk sykdom fra faren Harfan, som døde for noen år siden.

Dyrehagen sier at de håper å pare moren med en ny sumatratiger ved navn Jae Jae. I naturen er sumatratigeren kritisk truet, noe som betyr at det er 50 prosent risiko for at arten forsvinner i løpet av 10 til 100 år.