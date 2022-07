Dansk vindgigant til værs etter klimaenighet i USA

Vestas er en av verdens største produsenter av vindturbiner og fikk et solid løft på børsen etter at det ble klart at en tiltakspakke som inkluderer utslippskutt, kan bli vedtatt i USA. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

NTB

Aksjene i den danske vindgiganten Vestas steg med 16 prosent etter et overraskende klimagjennombrudd i Kongressen i USA.

Dermed ble selskapets aksjonærer i prinsippet nesten 26 milliarder danske kroner rikere.

Bakgrunnen er at det onsdag ble klart at det trolig er intern enighet i Det demokratiske partiet om en stor tiltakspakke som blant annet omfatter tiltak for å kutte utslipp.

Inntil denne uken er den gigantiske pakken med klima- og helsetiltak og skatteendringer blitt stanset av den demokratiske senatoren Joe Manchin.

Han befinner seg helt ute på høyresiden i partiet og har advart om at pakken ville føre til økt inflasjon. At han nå har gått med på et kompromiss, beskrives som overraskende av politiske kommentatorer i USA.