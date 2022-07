18-åring bak Malmö-drap skal gjennomgå rettspsykiatrisk undersøkelse

NTB

Den 18 år gamle mannen som drepte to lærere på en videregående skole i Malmö i mars, skal gjennomgå en større rettspsykiatrisk undersøkelse.

Det ble bestemt da rettssaken mot mannen ble rundet av torsdag.

18-åringen drepte to tilfeldig utvalgte lærere med øks og kniv på Malmö Latinskola 21. mars i år.

Han har erkjent de faktiske forhold, og de siste ukene har han stått tiltalt for de to drapene.

Etter angrepet på lærerne, varslet han selv politiet og sa de kunne komme og pågripe ham. Under rettssaken har han forklart at han ønsket å utføre en handling som var så ond at alle kom til å ta avstand fra ham. Han har flere ganger kalt seg selv et monster.

Utredes før dom

Rettssakens fjerde og siste dag ble innledet ved at dommeren Johan Kvart redegjorde for den tiltaltes personlige forhold.

Han leste fra en mindre rettspsykiatrisk undersøkelse, der det går fram at det ikke kan utelukkes at 18-åringen led av en alvorlig psykisk forstyrrelse i gjerningsøyeblikket. Den anbefaler at det gjøres en større rettspsykiatrisk undersøkelse før dommen faller.

Aktor Johanna Liljeblad argumenterte under sin sluttprosedyre for at 18-åringen hadde utført et planlagt angrep mot helt uforberedte lærere.

Pårørende i salen

– Det handler om hensynsløs vold. Det går ikke an å forestille seg den redselen og dødsangsten som ofrene må ha kjent, sa Liljeblad, som også brukte ordet frastøtende.

I salen satt ti av ofrenes etterlatte og lyttet. 18-åringen reagerte ved å begrave ansiktet i hendene, og lene seg over bordet. Det så ut til at han gråt.

– Gjerningene kan ikke regnes som noe annet enn drap, konstaterte Liljeblad.