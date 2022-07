Kraftige russiske luftangrep ved Kyiv og Tsjernihiv

NTB

Områder ved Kyiv og Tsjernihiv nord i Ukraina ble torsdag rammet av omfattende russiske rakettangrep for første gang på flere uker.

Angrepene skjer samtidig som ukrainske styrker er på offensiven i et forsøk på å gjenerobre russisk-okkuperte områder sør landet.

– I morges satte fienden i gang et rakettangrep mot et lokalsamfunn i Vysjhorod-distriktet, skriver guvernør i Kyiv-regionen, Oleksij Kuleba, på Telegram. Han oppgir at et «infrastrukturobjekt» ble truffet, men det er ikke klart om noen ble drept eller såret.

– Angrep fra Belarus

Omtrent på samme tid meldte guvernøren i Tsjernihiv-regionen, som ligger helt nord i landet, at det var skutt flere raketter fra Belarus mot et lokalsamfunn.

Russiske styrker trakk seg tilbake fra områder ved Kyiv og i Tsjernihiv for flere måneder siden. Rakettangrepene blir gjennomført dagen etter at lederen for de prorussiske separatistene øst i Ukraina, Denis Pusjilin, offentliggjorde en melding der han ber russiske styrker «frigjøre russiske byer grunnlagt av det russiske folk», Deretter ramset opp Kyiv, Tsjernihiv, Poltava, Odesa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizjzja og Lutsk.

Ny natt med angrep i Kharkiv

Kharkiv, landets nest største by, ble også utsatt for en rekke granatangrep i løpet av natten, opplyser ordfører Ihor Terekhov. Det samme var tilfelle i byen Mykolajiv, ifølge ukrainske tjenestemenn. Byen ligger ved Svartehavet sør i landet.

Imens fortsetter ukrainske styrker motangrepet ved russisk-okkuperte Kherson sør i landet, der de denne uken har ødelagt en viktig bru, noe som kan skade russernes forsyningslinjer.

Det britiske forsvarsdepartementet meldte torsdag morgen at motoffensiven er i ferd med å ta seg opp.