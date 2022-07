Ukraina bekrefter russisk kontroll over kraftverk

NTB

Den ukrainske presidentens rådgiver bekrefter at Russland har tatt kontroll over landets nest største kraftverk øst i Donetsk-regionen.

Samtidig som han bekrefter at russerne har inntatt kullkraftverket Vuhlehirsk, sier presidentrådgiver Oleksij Arestovytsj, ifølge Reuters , at dette bare gir «en bitte liten taktisk fordel».

Han sier også at Russland flytter styrkene sine sørover og hevder det er et tegn på at de endrer taktikk til forsvar i stedet for angrep. Styrker er sendt til fylkene Melitopol, Zaporizjzja og Kherson.

Ukraina har sagt at de har til hensikt å ta tilbake Kherson, som ble erobret av russerne tidlig i krigen, og det er ventet at det kan komme en motoffensiv.

Russiskstøttede styrker sa allerede tidlig onsdag at de hadde tatt kontroll over kraftverket, noe som omtales som det første viktige fremskrittet i krigen for russene på over tre uker.