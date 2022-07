Samsungs driftsoverskudd økte med 12 prosent

Samsung produserer databrikker for full maskin og økte driftsoverskuddet med nærmere ti milliarder kroner i andre kvartal. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Elektronikkgiganten Samsung økte driftsoverskuddet med 12 prosent i andre kvartal-

Tross globale problemer i forsyningskjedene, kunne Samsung notere seg et rekordoverskudd i konsernets halvledervirksomhet. Selskapet sier det både har utvidet sortimentet og økt leveransene av databrikker til sin kunder over hele verden.

Brorparten av verdens databrikker produseres av to selskaper. Samsung – og TSMC – og begge går for full kapasitet for å møte etterspørselen.

Også produksjonen av minnebrikker har gitt den koreanske elektronikkgiganten økte inntekter sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal året før.

Samsung har også tjent på at den koreanske valutaen won er svekket mot amerikanske dollar. Det har ført til «rundt 1,3 billioner won mer i driftsoverskudd for hele selskapet, sammenlignet med forrige kvartal», heter det i en uttalelse. Økningen på 1.300 milliarder won tilsvarer drøyt 9,7 milliarder kroner med dagens kurs.