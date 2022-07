Nytt parti på trappene i USA

NTB

Titalls tidligere tjenestemenn fra Demokratene og Republikanerne kunngjør at de går sammen om å stifte et nytt sentrumsparti, melder Reuters.

I oppstartsfasen skal det nye partiet, som får navnet Forward (Fremad), ledes av den tidligere demokratiske presidentkandidaten Andrew Yang og Christine Todd Whitman, som har vært guvernør i New Jersey for Republikanerne, skriver Reuters.

Grunnleggerne sier de er misfornøyd med det de oppfatter som et topartisystem som har sviktet. Håpet deres er at Forward kan bli et levedyktig alternativ til Republikanerne og Demokratene, de to partiene som dominerer amerikanske politikk.

I løpet av høsten skal det holdes arrangementer i rundt 20 byer for å samle støtte og presentere det nye partiets program. Den offisielle lanseringen skjer i Houston i Texas 24. september, mens det første landsmøtet skal holdes neste sommer.

Partiet er et resultat av at tre grupper som har dukket opp i det politiske landskapet i USA de siste årene, går sammen. Dette skjer som et svar på et stadig mer polarisert og fastlåst politisk system. Grunnleggerne viser til en måling fra i fjor der to tredeler mente det er behov for et tredje politisk parti i USA.

partiprogrammet er ikke fastsatt ennå, men partiet beskrives som et sentrumsparti, som mener at svaret på hvordan USA skal løse problemene landet står overfor er «Ikke venstre. Ikke høyre. Fremad».

To hovedmål oppgis å være «å gjenopplive en rettferdig og blomstrende økonomi» og «å gi amerikanere flere alternativer i valget, mer tro på en fungerende regjering og mer medbestemmelse om vår fremtid».