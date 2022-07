WHO ber homofile redusere antall sexpartnere for å unngå apekopper

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus anbefaler at homofile inntil videre reduserer antall sexpartnere for å minske risikoen for å bli smittet av apekopper. Foto: Salvatore Di Nolfi/ Keystone via AP / NTB

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at menn som har sex med andre menn, reduserer antall sexpartnere for å unngå apekopp-smitte.