USAs justisminister lover «rettferdighet uten frykt eller partiskhet» for Donald Trump

Under justisdepartementets etterforskning av kongresstormingen 6. januar 2021 har flere av Donald Trumps støttespillere blitt avhørt. Nå rettes søkelyset mot ekspresidenten selv.

Det amerikanske justisdepartementet gjennomfører en kriminaletterforskning etter stormingen av kongressbygningen i Washington DC 6. januar 2021.

Under stormingen tok demonstranter seg forbi politisperringer og inn i bygningen. I ettertid har flere har stilt spørsmålstegn ved Trumps involvering i demonstrasjonene og hans manglende handlingsevne under stormingen.

Retter søkelyset mot Trump

Ifølge The Guardian tilsier nyhetsbildet nå at etterforskningen retter søkelyset mot Trump.

Etterforskerne har blant annet fått innblikk i telefonsamtaler mellom Trump og hans tidligere stabssjef Mark Meadows, i tillegg til telefonsamtaler mellom ekspresidenten og flere andre stabsmedlemmer.

Etterforskerne har også spurt vitner direkte om Trumps involvering i planer om å endre utfallet av presidentvalget i 2020.

«Rettferdighet uten frykt»

I forkant av stormingen kalte Trump resultatet av presidentvalget i 2020 for et tyveri, og oppfordret tilhengerne sine til å ta til gatene og demonstrere foran Capitol Hill. Det skriver ABC News. Uttalelsene kom under en tale Trump holdt foran hans tilhengere i Washington samme dag som demonstrasjonene.

Gjennom 6. januar-høringene, som også etterforsker kongresstormingen, har det kommet frem at flere, både familie og rådgivere, ba Trump si imot stormingen. Det gikk hele 187 minutter fra Trumps tale begynte til han ba demonstrantene dra hjem, skriver NPR.

USAs justisminister Merrick Garland lover at han vil «etterstrebe rettferdighet uten frykt og partiskhet», når det kommer til spørsmålet om Trump skal straffes for sin involvering i stormingen. Det sa han under et intervju med NBC sitert i The Guardian.

«Rive landet fra hverandre»



NBCs Lester Holt spurte hva Garland tenkte rundt problemstillingen om hvordan en eventuell «tiltale av en tidligere president, og en mulig presidentkandidat, muligens kunne rive landet fra hverandre».

– Vi har tenkt til å holde alle, hvem som helst som var kriminelt ansvarlig for hendelsene rundt 6. januar, eller hvilket som helst forsøk på å blande seg inn i den lovlige overleveringen av makt fra en administrasjon til en annen, ansvarlig, svarte Garland.

Justisministeren opplyste at selv dersom Trump skulle stille som presidentkandidat ville alle som var skyldige i å blande seg inn i den lovlige overleveringen av makt fra en administrasjon til en annen, bli holdt skyldig.