Olena Zelenska åpner opp i nytt intervju: Ville ikke at mannen skulle bli president

Ukrainas førstedame, Olena Zelenska, dukket i dag opp på forsiden av motemagasinet Vogue.

President Volodymyr Zelenskyjs kone, Oleana Zelenska, åpner opp om ekteskapet og belastningen som følge av krigen i et nytt portrettintervju med det amerikanske motemagasinet Vogue.

Zelenska benyttet anledningen til å dele troen hun har på Ukrainas seier over Russland.

– Vi er ikke i tvil om at vi vil vinne. Og det er dette som holder oss gående, sier hun i intervjuet.

Får støtte fra Zelenskyj

Omslaget viser Zelenska sittende på en marmortrapp inne i det tungt bevoktede presidentkontoret i Kiev, uformelt kledd i svarte bukser og en hvit bluse. Vogue-reportasjen inneholder også bilder av presidentfruen sammen ektemannen Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj erkjenner den viktig rollen kona har for ukrainerne.

– Jeg kan gjøre en del for vårt folk. Men for kvinner og barn er min kone et bedre forbilde. Jeg tror at hun spiller en veldig viktig rolle for Ukraina – for våre familier og for våre kvinner, utdyper den ukrainske presidenten.

Var ikke forberedt på krigen

Zelenska røper at hun ikke ville at mannen skulle stille til presidentvalget i 2019.

– Jeg visste livet vårt kom til å endre seg ganske radikalt om han kom til å vinne, utdyper hun.

Zelenska trivdes likevel godt i tilværelsen som presidentfrue. Det hele ble imidlertid snudd på hodet etter Russlands invasjon av landet, ifølge Vogue.

– Jeg føler nå på en konstant ansvarsbyrde og er i lengre perioder isolert fra mannen min, moren min og folket, avslutter førstedamen.