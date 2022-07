Ukrainske styrker angrep bru i Kherson

NTB

Ei bru over Dnipro i Kherson-regionen sør i Ukraina skal være rammet av et ukrainsk angrep, ifølge både ukrainske og russiske medier.

– Ennå ikke bekreftet: Den russisk-kontrollerte Antonivskij-brua ved Kherson er angivelig ødelagt av den ukrainske hæren, skriver ukrainske Kyiv Post.

Den ukrainske presidentrådgiveren Anton Herasjtsjenko omtaler også angrepet i en uttalelse onsdag morgen og skriver at det amerikanske rakettsystemet Himars ble brukt.

– Himars sto for et nytt, kraftig slag mot en av de to bruene over Dnipro, en bru som brukes av invasjonshæren til store styrkeoverføringer. La oss håpe at Antonivskij-brua ikke klarer å stå imot kraften i rakettangrepet, skriver han, ifølge The Guardian.

Det russiske nyhetsbyrået Tass siterer onsdag en lokal leder i Kherson, Kirill Stremousov, på at brua er skadet og er helt stengt for trafikk.

Den ukrainske hæren har med hjelp fra vestlige våpen sakte tatt tilbake territorium i Kherson-området i sør de siste ukene. Bruene over Dnipro er strategisk viktige for de russiske styrkene, som trenger dem for å få fram forsyninger til fronten.