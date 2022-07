«Haisommer» på den amerikanske østkysten

Slike skrekkinngytende biler av hvithaien befester bildet hos mange av at de er rene drapsmaskiner. Men i virkeligheten har de ikke mennesker på menyen. Forskere tror at de svaksynte haiene kan forveksle mennesker med fisk. Foto: AP / NTB

NTB

Solkrem og appen som viser haiaktivitet er sommerens må-ha tilbehør på USAs østkyst. Haibestanden har økt, det samme har uønskede møter mellom mennesker og hai.

Hver sommer beveger de store, fryktede hvithaiene seg oppover langs Atlanterhavskysten av USA, mot New England, hvor antallet topper seg mellom august og oktober. De senere år har man sett en klar økning i bestanden.

Årsaken til at haibestanden har økt er flere. Eksperter peker på både bedre vern av sårbare arter og klimaendringer. På grunn av temperaturendringer i sjøen har mange av rovfiskenes byttedyr flyttet til nye farvann.

– Det er en generell økning i haibestanden som vi tror skyldes bedre vern av dem, sier marinbiologen Gregory Skomal i delstaten Massachusetts til nyhetsbyrået AFP.

Også bestanden av deres viktigste byttedyr, selene, har økt. Dyrene har vendt tilbake til kysten takket være bedre vern.

– Hvis du har flere haier som spiser nær land og du samtidig har flere mennesker ute i sjøen, øker sjansene for uheldige møter, konstaterer Skomal.

Rundt 300 av dyrene, som er blant de største fiskene i verden, har blitt merket i løpet av årene. Omtrent hundre av dem runder halvøya Cape Cod hvert år.

Haisommer

Den ikoniske filmen Jaws, eller Haisommer på norsk, ble spilt inn nettopp i denne regionen og de skrekkinngytende skapningene er blitt en stor turistattraksjon her. Bilder av hvithaiene pryder baseballcapser og T-skjorter og er populære salgsartikler.

Men baksiden av attraksjonen er midlertidige stengte badestrender som følge av bekreftede haiobservasjoner nær land.

For at turistene skal holde seg orientert om farene, er det utviklet en egen app: Atlantic White Shark Conservancy Sharktivity-appen. Den gir informasjon om haiobservasjoner fra forskere, myndigheter og brukerrapporter.

Egne overvåkingspatruljer

I delstaten New York opplyste guvernøren nylig at de har satt inn overvåkingspatruljer, inkludert droner og helikoptre for å overvåke haier langs land.

Overvåkingen har startet etter seks kjente tilfeller der strandturister på Long Island er blitt bitt av hai. Det skjer etter tre år uten rapporter om angrep.

I dette området er det imidlertid mindre sannsynlig at de store hvithaiene er synderne bak angrepene. Trolig er det andre haiarter, som tigerhaier, sandtigerhaier og oksehaier, sistnevnte en av de mest aggressive haiartene som finnes, som har stått bak.

Renere hav og økte temperaturer

Seniorforsker Nick Whitney ved New England Aquarium tror uansett at de økende møtene mellom hai og mennesker her kan skyldes at haienes hovedføde – som sildefisken menhaden – også har økt i bestand.

Han sier det er vanskelig å si om økningen i fiskebestanden skyldes om vannet utenfor New York og New Jersey er blitt renere – eller om det skyldes klimaendringer som endrer forholdene i havet.

Men om haiangrep lokalt kan variere sterkt fra år til år, ligger antallet haiangrep globalt stabilt på rundt 75 i året. Det opplyser Gavin Naylor, som er direktør for et havforskningsprogram ved University of Florida.

Antallet dødsfall etter haiangrep i året ligger globalt på rundt fem.

I løpet av de siste tjue årene er det bare rapportert om to dødsulykker nord for Delaware i USA, i Cape Cod i 2018 og i Maine i 2020.

Frykter flere ulykker

Forskerne frykter at det kan bli flere alvorlige hendelser i fremtiden.

– Vi kommer til å få flere dødsulykker, spår Naylor, selv om han understreker at trenden ennå ikke er statistisk signifikant.

Surfere, som stadig våger seg lenger ut på havet, ble utsatt for halvparten av haiangrepene i 2021.

Studier har vist at haier kan forveksle surfere eller svømmere med sitt vanlige bytte – spesielt gjelder dette hvithaier, som har ganske dårlig syn.

Ikke så blodtørstige

For selv om mange nekter å tro det er haier langt fra de blodtørstige beistene som ofte portretteres i film og litteratur.

– Globalt ville vi hatt tusenvis av haiangrep hvert år dersom haiene hadde hatt mennesker som foretrukken føde – for tenk på alle menneskene i verden som koser seg på stranda og i sjøen, understreker Skomal.

Men de amerikanske ekspertene regner altså likevel med at hendelsene vil øke, fordi klimaendringer vil forlenge sesongen haiene er til stede i det nordlige USA.

Observer omgivelsene!

Så hva er ekspertenes råd for å begrense risikoen for å møte haien under svømmeturen? For det første bør folk laste ned Sharktivity-appen for å spore observasjoner.

– En annen og viktig ting vi forteller folk er at de rett og slett må være oppmerksomme på omgivelsene rundt seg. Se etter fugler som flyr rundt stimer med byttefisk, for eksempel, sier Whitney.

– Man bør heller ikke svømme alene, og man bør holde seg til områder med mobildekning. For hvis du blir bitt av hai og kommer deg til land, er den største faren at du blør i hjel. Derfor er det viktig raskt å få hjelp til å stanse blødningene, understreker han.

Men om det er blitt mer oppmerksomhet om hai i New England-regionen, er det lenger sør i USA de fleste haiangrepene skjer. Særlig i Florida, der turiststrendene er mange og klimaet tropisk.

Her skjer rundt 60 prosent av alle haiangrep i USA – noe som utgjør 40 prosent på verdensbasis.