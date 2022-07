Overveldende flertall for grunnlovsendringer i Tunisia

NTB

Nesten 95 prosent av har sagt ja til å endre Tunisias grunnlov og gi presidenten mer makt, viser foreløpige resultater.

Lederen for landets valgkommisjon sier tirsdag at de foreløpige resultatene viser at 94,6 prosent har stemt for å endre grunnloven. Dette er i noe mer enn valgdagsmålingene antydet.

– Drøyt 2,6 millioner av landets 9,3 millioner velgere har gitt sin støtte til forslaget, sier kommisjonsleder Farouk Bouasker. Mandag kveld sa han at valgdeltakelsen var på rundt 27,5 prosent.

Den nye loven vil gi president Kais Saied nærmest ubegrenset makt, blant annet til å utnevne regjeringer uten å bry seg om avstemninger i nasjonalforsamlingen.

Saieds rivaler, blant dem det islamistinspirert Ennahda-partiet som har dominert tunisisk politikk siden 2011, har anklaget ham for å gjeninnføre autoritært styre. Opposisjonen boikottet folkeavstemningen.

Prosessen fram mot folkeavstemningen er også blitt kritisert.