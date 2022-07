Henrettelser kan føre til mer motstand mot juntaen i Myanmar

NTB

Stadig flere fordømmer Myanmar-juntaens henrettelse av fire demokratiforkjempere. I Myanmar tror flere at kampen mot juntaen vil bli trappet opp.

– Henrettelsene vil bli sett på som utilgivelige, og de vil bidra til å øke folks besluttsomhet til å styrte regimet med alle midler og øke den væpnede motstanden, skriver nettmagasinet Irrawaddy i en kommentar.

Allerede mandag, da nyheten ble kjent, ble juntaens fullbyrdelse av dødsstraffene kraftig fordømt av FN, en rekke land og menneskerettsgrupper.

En talsmann for militærjuntaen hevdet på sin side at de fire fortjente mange dødsstraffer.

– Hvis vi sammenligner dommen med andre dødsstraffsaker, har de begått forbrytelser som de burde fått mange dødsstraffer for, sier juntatalsmann Zaw Min Tun på en pressekonferanse tirsdag.

Men utenfor Myanmar ser fordømmelsen ut til å være unison.

– Vi føler at dette er en forbrytelse mot menneskeheten, sa Malaysias utenriksminister Saifuddin Abdullah på en pressekonferanse i Kuala Lumpur tirsdag.

Ville tilbake til musikken

Blant dem som ble hengt, var Ko Jimmy, som kjempet for demokrati i Myanmar i flere tiår, og som under landets forrige militærregime tilbrakte 21 år i fengsel.

Juntaen henrettet også en tidligere parlamentariker fra partiet til landets avsatte leder Aung San Suu Kyi. Phyo Zeya Thaw var også en av landets mest kjente hiphop-artister og hadde planer om å vende tilbake til musikken da juntaen kuppet makten 1. februar i fjor.

Begge to ble pågrepet i høst og dømt til døden bak lukkede dører i militære domstoler i januar.

Henrettelsene var de første i Myanmar på flere tiår. Over hundre andre er dømt til døden, og det er frykt for at flere kommer til å bli henrettet.

– Gir aldri opp

«Vi vil aldri gi opp, aldri overgi oss. Vi kommer ut med full kraft i morgen», lød teksten i en av raplåtene som gjorde Phyo Zeya Thaw og bandet Acid berømt i hjemlandet på begynnelsen av 2000-tallet.

Moren hans sier at hun håper sønnen og de andre vil bli sett på som martyrer for saken de kjempet for.

– Jeg er stolt av alle sammen for at de often livet for landet, sier Khin Win May til nyhetsbyrået AP.

Henrettelsene ble gjennomført i helgen og kom som et sjokk på familiene, som ikke hadde fått noe forhåndsvarsel.

Tema for Asean

Ifølge Malaysias utenriksminister kommer saken vil være tema når utenriksministrene i Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen (Asean) møtes i Kambodsja om en uke.

Asean, der Myanmar er ett av medlemslandene, fordømmer henrettelsene som «svært kritikkverdige» og sier de er et tilbakeslag for organisasjonens forsøk på å skape dialog mellom juntaen og opposisjonen.

På den samme pressekonferansen sa FNs spesialutsending til Myamar, Noeleen Heyzer, at FN anser henrettelsene som et åpenbart brudd på menneskets rett til liv, frihet og sikkerhet.

Protester i Bangkok

Hundrevis av demonstranter samlet seg tirsdag foran Myanmars ambassade i Bangkok for å protestere.

– Diktatorene misbruker makten sin. Vi kan ikke tolerere dette mer, sier en av demonstrantene.

Norge er blant dem som har fordømt henrettelsene.

– Henrettelsene er forkastelige voldshandlinger som igjen viser regimets manglende respekt for menneskerettigheter og rettssikkerhet, heter det i en felles uttalelse fra Norge, EU, USA, Storbritannia, Japan, Canada, Australia og New Zealand.