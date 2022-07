Amerikansk toppgeneral: – Kina fremstår som mer aggressive

Den amerikanske toppgeneralen Mark Milley advarer mot Kinas intensjoner etter økt aggressivitet de siste årene.

Den amerikanske hærens øverste leder, general Mark Milley, sier at Kina militært sett har blitt farligere og mer aggressive de siste fem årene. Det skriver CNN.

– Kina fremstår som mer aggressive i både retorikken og i handlingene, sier den amerikanske generalen.

General Milleys kommentarer understreker Biden-administrasjonens innsats for å gjøre Kina til et sentralt tema og strategisk prioritet.

Beordret gjennomgang

Forrige uke beordret Milley en omfattende gjennomgang av det amerikanske militærets møter med kinesiske styrker på havet og i luften de siste fem årene. Grunnen skal ha vært Washingtons økende bekymring for Beijings oppførsel i deler av Stillehavsregionen, opplyser CNN.

– Volumet av av kinesiske avskjæringer på sjøen og i luften har økt kraftig de siste fem årene, sier Milley uten å oppgi tall på dette.

Av gjennomgangen ønsker Milley at USA skal få en detaljert forståelse av møtene mellom amerikanske og kinesiske styrker, spesielt møtene som kan anses som «usikre» og «uprofesjonelle» på grunn av kinesiske fly og skip som beveger seg for nærme sine amerikanske motparter.

Holder kortene tett til brystet

Ifølge kilder CNN har vært i kontakt med er formålet med gjennomgangen å kartlegge mønstre i kinesisk militær aktivitet. Hendelser der både amerikanske og kinesiske styrker har vært involvert blir ofte ikke offentliggjort.

Et eksempel på en slik hendelse var da et amerikansk C-130 Hercules-transportfly tilhørende amerikanske spesialstyrker i juni støtte på et kinesisk fly. Det amerikanske forsvarsdepartementet har valgt å ikke erkjenne at hendelsen fant sted.

– Kina vil aldri true et annet land

Kina har på sin side de siste årene hevdet at landets styrker kun opptrer defensivt.

– Utviklingen av Kinas nasjonale forsvar tar sikte på å møte landets rettmessige sikkerhetsbehov og være en av verdens fredelige styrker. Kina vil aldri true et annet land, opplyste det kinesiske militæret i 2019.

Advarer mot Taiwan-besøk

General Milleys kommentarer legger seg inn i en lang rekke nyheter angående forholdet mellom Kina og USA de siste ukene.

Den siste tiden har det vært spekulert på om speaker i Representantenes hus, California-demokraten Nancy Pelosi, planlegger et besøk til Taiwan. Både Det hvite hus og det amerikanske militæret har advart Pelosi mot å ta med en kongressdelegasjon til den selvstyrte øya Kina hevder er sitt eget territorium.

Også Kina advarer Pelosi og har ved flere ganger truet med «kraftige tiltak» om Pelosi ikke avlyser reisen. Ifølge kilder ved Det hvite hus har Kina truet med militære reaksjoner.

Ifølge NTB som siterer Financial times vil dette blant annet trolig bety at Kina vil prøve å hindre Pelosi fra å lande i Taiwan.