Ukraina anklager nå Russland for å føre en gasskrig mot Europa. Målet er å kutte forsyninger for å påføre folk «terror», ifølge president Zelenskyj.

Det russiske energiselskapet Gazprom kunngjorde nylig at de igjen reduserer gassstrømmen til Tyskland for å tillate arbeid på en turbin på Nord Stream 1-ledningen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener på sin side at dette er gassutpressing av Europa, ifølge BBC.

Skylder på vedlikehold

Nord Stream 1-ledningen, som pumper gass fra Russland til Tyskland, har gått under kapasitet i flere uker.

Tidligere denne måneden ble rørledning fullstendig stengt på grunn av en ti dagers vedlikeholdspause, noe som vekket frykt i Europa for at forsendelsene ikke ville gjenopptas i det hele tatt. Så startet forsendelsene på nytt for fem dager siden – om enn med redusert kapasitet.

Siste nytt er at Gazprom vil kutte gassforsyningen ytterligere igjen. Det meldte selskapet i går, mandag. Denne gangen sier Gazprom de måtte kutte gasstilførselen til rundt halvparten av dagens nivåer for å utføre vedlikeholdsarbeid.

Den tyske regjeringen hevder imidlertid at det ikke er noen teknisk grunn til å begrense tilførslene.

Anklages for å bruke energi som våpen

President Zelenskyj mener Russland bevisst kutter gasstilførselen for å gjøre det vanskelig for europeerne å forberede seg til vinteren.

– Gassutpressingen av Europa blir bare verre for hver måned. Russland er en terrorstat som ønsker å gjøre livet til enhver europeer verre, sier Zelenskyj i en tale natt til i dag.

Presidenten understreker at Russland ikke bryr seg om fattigdommen folk kan lide under i de kaldere månedene i Europa.

Kremlen insisterer på sin side på at landet er en pålitelig energipartner og ikke står ansvarlig for den nylige forstyrrelsen av gassforsyningen.

DPA: Enighet blant EU-landene

EU, som mottok 40 % av gassen russerne produserte i fjor, har også anklaget naboen i øst for å bruke energi som våpen.

Energiministerne fra EU-landene samlet seg i Brussel i dag for å komme frem til en samlet energi-plan.

Her ble de enige om å slutte seg til en plan om frivillig kutt i gassforbruket på 15 prosent fra 1. august, det opplyser EUs tsjekkiske formannskap.

Dette innebærer et frivillig kutt i gassforbruket på 15 prosent mellom 1. august i år og 31. mars neste år. I tillegg vil det bli innført en ordning som utløser bindende sparemål ved hvis gassmangelen blir omfattende.

Målet er å bli mindre avhengige av russisk gass. Blant annet har Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president, uttalt at det er et sannsynlig scenario at Russland kutter den europeiske gasstilførelsen fullstendig.