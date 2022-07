Britisk etterretning: Ingen tegn til at russisk angrep traff militære mål i Odesa

Russiske soldater i en kornåker i Ukraina 22. juli. Les mer Lukk

NTB

Russland hevder de har angrepet et marinefartøy og rakettlagre i Odesa. Det britiske forsvaret skriver tirsdag at det ikke er tegn til at slike mål er truffet.